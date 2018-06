Havanna (AFP) Kurz vor dem historischen Besuch von US-Außenminister John Kerry in Kuba hat der frühere kubanische Staatschef Fidel Castro an die Schadenersatz-Zahlungen erinnert, die von den USA wegen deren Sanktionspolitik gegenüber Kuba geleistet werden müssten. Zu seinem 89. Geburtstag veröffentlichte die kubanische Presse am Donnerstag eine Stellungnahme des Revolutionsführers, in der er auf "Schäden" in Höhe von "erheblichen Millionen Dollar" verwies, die Kuba geschuldet würden.

