Jerusalem (AFP) Ein von Beduinen genutztes Lagergebäude im besetzten Westjordanland ist in der Nacht zum Donnerstag mutmaßlich von jüdischen Extremisten in Brand gesetzt worden. Wie die Gruppe "Rabbiner für Menschenrechte" berichtete und mit Fotos belegte, sprühten die Täter auf einen Felsen neben einem Davidstern die Worte "Administrativ-Rache". Damit wollten sie offenbar einen Bezug zur Administrativhaft herstellen, die in den vergangenen Tagen gegen drei junge Israelis verhängt worden war, die der Verwicklung in Gewaltakte gegen Palästinenser und christliche Kirchen verdächtigt werden.

