Moskau (AFP) Der Oberste Gerichtshof Russlands hat am Donnerstag eine Klage von Aktivisten und Journalisten gegen einen Kreml-Erlass zurückgewiesen, der Todesfälle von Soldaten in Friedenszeiten und bei Spezialeinsätzen unter Geheimhaltung stellt. Die Aktivisten hatten den Erlass als illegal gebrandmarkt und ihn als Mittel zur Vertuschung des Einsatzes russischer Soldaten an der Seite prorussischer Separatisten in der Ostukraine bezeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.