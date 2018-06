Genf (AFP) Nachdem er binnen eines Monats 25 Schafe gerissen hat, ist ein Wolf in der Schweiz zum Abschuss freigegeben worden. Der für Umwelt zuständige Staatsrat des Kantons Wallis, Jacques Melly, ordnete am Donnerstag den Abschuss an. Laut der Kantonsregierung sind die Bedingungen für die Tötung gegeben, nachdem das Raubtier in einem Monat 25 Schafe riss. Demnach dürfen nur staatlich bevollmächtigte Jäger den Wolf erlegen. Wölfe stehen in der Schweiz eigentlich unter Schutz, doch ist der Abschuss von Jungtieren zum Schutz von Schafsherden erlaubt.

