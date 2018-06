Montréal (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic ist mit seinem 50. Saisonsieg souverän ins Viertelfinale des ATP-Turniers von Montreal eingezogen. Gegen den US-Amerikaner Jack Sock setzte sich der an Position eins gesetzte Serbe nach nur 54 Minuten mit 6:2, 6:1 durch. Nur drei Niederlagen musste der Schützling von Boris Becker bisher diese Saison einstecken.

Der 28 Jahre alte Djokovic peilt in der Metropole seinen 25. Masterssieg und seinen vierten Titel in Kanada an. 2007 und 2011 triumphierte er in Montreal, 2012 in Toronto.

2015 errang Djokovic bisher sechs Titel - die Australian Open und Wimbledon, dazu die Masters-Turniere in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Rom.