Istanbul (AFP) Die Türkei hat Angaben der US-Regierung widersprochen, wonach US-Kampfjets erstmals von türkischem Boden aus Stellungen der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) im Norden Syriens angegriffen haben. US-Kampfflugzeuge hätten am Mittwoch von der südtürkischen Basis Incirlik aus keine Kampfeinsätze unternommen, sagte Außenminiter Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag im Fernsehsender Habertürk. Dagegen hatte das US-Verteidigungsministerium erklärt, bei den ersten Einsätzen der Jets von Incirlik aus seien Angriffe auf IS-Positionen geflogen worden.

