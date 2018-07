Tianjin (AFP) Nach den gewaltigen Explosionen in der chinesischen Hafenmetropole Tianjin ist die Opferzahl weiter gestiegen. Es gebe 17 Todesopfer und mehr als 400 ins Krankenhaus eingelieferte Verletzte, hieß es am Donnerstag in einer Twitter-Mitteilung des staatlichen Fernsehsenders CCTV. Staatschef Xi Jinping habe alle Kräfte für die Rettung der Opfer und das Löschen des Feuers mobilisiert.

