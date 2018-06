Berlin (AFP) Die von der Bundeswehr ausgebildeten Kurden-Kämpfer im Nordirak sind offenbar zum Ziel eines Chemiewaffenangriffs geworden: Deutsche Soldaten in der Region seien aber "nicht betroffen und nicht gefährdet" gewesen, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Donnerstag in Berlin. Allerdings hätten kurdische Peschmerga-Kämpfer offenbar Reizungen der Atemwege durch das Giftgas davongetragen. Konkrete Konsequenzen für den Fortgang des Bundeswehreinsatzes im Nordirak werde der Chemiewaffenangriff nicht haben: "Der Schutz unserer Soldaten im Nordirak ist ohnehin auf dem höchsten Stand", sagte der Ministeriumssprecher.

