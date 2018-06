Washington (AFP) Bemannte US-Kampfflugzeuge haben erstmals vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik Angriffe auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien geflogen. Die Luftangriffe von Incirlik aus seien am Mittwoch erfolgt, teilte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Elissa Smith, mit. Ein Armeesprecher führte aus, dass die Einsätze dem IS in Syrien gegolten hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.