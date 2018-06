Washington (AFP) Ein gestohlenes und in den USA wieder aufgetauchtes Picasso-Gemälde wird an Frankreich als Eigentümer zurückgegeben. Das Bild werde an die französische Botschaft in Washington übergeben, teilte die US Zollbehörde (ICE) am Mittwoch (Ortszeit) mit. Das Gemälde "La coiffeuse" (deutsch: Die Friseurin) war vor 17 Jahren in Frankreich gestohlen worden und Ende vergangenen Jahres in den USA aufgetaucht. Das 33 mal 46 Zentimeter große Bild war über Belgien in die USA geschmuggelt und vom dortigen Zoll abgefangen worden.

