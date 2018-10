Los Angeles (AFP) Nach dem Tod eines Angestellten in einem Industrieofen muss ein US-Thunfischhersteller eine Rekordstrafe von sechs Millionen Dollar (rund 5,4 Millionen Euro) zahlen. Von dem Betrag muss das Unternehmen Bumble Bee Foods 1,5 Millionen Dollar an die Angehörigen von Jose Melena zahlen, wie die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles am Mittwoch mitteilte. Der 62-Jährige war 2012 bei der Reinigung eines elf Meter hohen Ofens zum Dünsten von Thunfisch auf dramatische Weise ums Leben gekommen: Kollegen, die nicht wussten, dass er sich drinnen aufhielt, stellten den Ofen an.

