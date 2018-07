Washington (AFP) Nach 45 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der USA wechselt die Sesamstraße zum Bezahlkanal HBO. Die Produzenten des beliebten Kinderprogramms teilten am Donnerstag mit, dass mit dem Gang zu HBO fast doppelt so viele neue Episoden möglich seien wie bisher. Vom Herbst an soll die "Sesamstraße" für fünf Staffeln auf dem Bezahlsender zu sehen sein.

