New York (AFP) Der US-Elektroautohersteller Tesla will sich mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital in Höhe von 575 Millionen Dollar (517 Millionen Euro) beschaffen. Wie aus am Donnerstag veröffentlichten Börsendokumenten hervorging, will Tesla die Anteilsscheine in zwei Schritten ausgeben. Der genaue Zeitplan war zunächst nicht bekannt. Unternehmensgründer Elon Musk will den Angaben zufolge seinen Anteil mit dem Zukauf von Aktien im Wert von 20 Millionen Dollar erhöhen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.