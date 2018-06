New York (AFP) Das höchste Gericht im US-Bundesstaat Connecticut hat die Todesstrafe für verfassungswidrig erklärt. Mit der Entscheidung vom Donnerstag bleibt elf Todeskandidaten in Connecticut die Hinrichtung erspart. Der Bundesstaat im Nordosten der USA hatte 2012 die Todesstrafe für künftige Verbrechen abgeschafft, in der Vergangenheit gefällte Todesurteile sollten aber weiter Bestand haben.

