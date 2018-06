Washington (AFP) Das renommierte US-Forschungsinstitut Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat ein neues Konzept für einen Atomfusionsreaktor vorgestellt, der in Zukunft große Mengen Energie und zugleich nur wenig Atommüll erzeugen soll. Die Pläne des MIT sehen vor, dass der Reaktor namens ARC nur ein Achtel so groß wie der weltweit bislang einzige im Bau befindliche Atomfusionsreaktor ITER sein wird, aber für ein Viertel der ITER-Kosten die gleiche Menge Energie erzeugt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.