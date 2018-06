Los Angeles (AFP) Dem US-Komiker Bill Cosby haben drei weitere Frauen sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Die beiden Schauspielerinnen Eden Tirl und Linda Whitedeer sowie die frühere Stewardess Colleen Hughes schilderten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Los Angeles, wie Cosby sie zum Sex gezwungen habe. Die Pressekonferenz fand in der Kanzlei der Anwältin Gloria Allred statt, die zahlreiche mutmaßliche Opfer von Cosby vertritt. Tirl, Whitedeer und Hughes werden keine Klage gegen den Schauspieler einlegen, weil die Taten mehr als 30 Jahre zurückliegen und daher strafrechtlich verjährt sind.

