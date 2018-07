München (SID) - Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn hat einen weiteren Rückschlag auf ihrem Weg zurück an die Weltspitze hinnehmen müssen. Die Amerikanerin zog sich bei einem Trainingssturz in Neuseeland eine kleinere Fraktur am Knöchel zu und trat bereits die Heimreise an. Das gab die 30-Jährige bei Twitter bekannt.

Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin sprach von einem "kleinen Rückschlag". Zuletzt war es ihr nach teilweise schweren Verletzungen immer wieder gelungen, sich stark zurückzumelden. Wie lange die beste Abfahrerin der Welt diesmal ausfallen wird, ist bislang noch offen.