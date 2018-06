Kabul (AFP) Der neue Taliban-Anführer Mullah Achtar Mansur hat am Freitag den Treueschwur von Al-Kaida-Chef Aiman al-Sawahiri begrüßt. Er nehme den Treueschwur an und danke al-Sawahiri und all seinen Mudschaheddin für das Versprechen, ihm zu folgen, erklärte Extremistenchef Mansur.

