Bayreuth (SID) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat Ersatz für den in die NBA abgewanderten Flügelspieler Melvin Ejim gefunden. Die Bayreuther gaben am Freitag die Verpflichtung des Amerikaners Travis Leslie vom litauischen Erstligisten Lietuvos Rytas bekannt. Der 25-Jährige erhält einen Einjahresvertrag. Er soll Ejim (24) ersetzen, der seine Vertragsoption für einen Wechsel in die nordamerikanische Profiliga NBA zu Orlando Magic gezogen hatte.