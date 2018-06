Tianjin (AFP) Nach den verheerenden Explosionen in der chinesischen Hafenstadt Tianjin und Berichten über die Lagerung hunderter Tonnen gefährlicher Chemikalien an der Unglücksstelle haben sich Bewohner am Freitag besorgt um ihre Sicherheit gezeigt. "Ich habe wirklich Angst, aber ich weiß gar nicht, wovor ich Angst haben soll, die Regierung hat nichts gesagt, nichts dazu, was wir tun sollten, um unsere Familien vor den Chemikalien zu schützen", sagte der Wachmann eines nahegelegenen Bürogebäudes, Liu Zongguang, der einen billigen Mundschutz trug.

