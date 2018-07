Tianjin (AFP) Nach der Brandkatastrophe in einem Gefahrgut-Lager in der chinesischen Hafenstadt Tianjin hat die chinesische Regierung landesweite Inspektionen in anderen möglicherweise gefährdeten Firmen angekündigt. Die Kommission für Arbeitssicherheit des Staatsrats erklärte am Freitag, in ganz China würden Betriebe geprüft, die mit gefährlichen Chemikalien und Sprengstoffen zu tun hätten. Aus den Explosionen in Tianjin seien "tiefgreifende Lehren" gezogen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

