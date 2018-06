Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat angesichts der steigenden Zahl an Flüchtlingen eine Debatte über die Standards und Leistungen für Asylbewerber angestoßen. "Wir können im Leistungsbereich unter Wahrung der Menschenwürde einiges tun", sagte de Maizière am Donnerstagabend im ZDF-"heute-journal". Er regte unter anderem an, sich das Taschengeld für Asylbewerber genauer anzusehen. Es könne auch mehr Sachleistungen geben.

