Berlin (AFP) Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank (EZB) haben in einer Analyse "ernsthafte Bedenken" über die Tragfähigkeit des griechischen Schuldenbergs ausgedrückt. Die beiden Institutionen sprechen sich in dem am Freitag der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Dokument dafür aus, Griechenland Maßnahmen zur Schuldenerleichterung wie etwa längere Rückzahlungsfristen einzuräumen, um einen klassischen Schuldenschnitt zu vermeiden. Die Analyse gehört zu den im Zuge der Verhandlungen über das dritte Kreditprogramm verfassten Dokumenten, über die am Freitag die Eurogruppe in Brüssel berät.

