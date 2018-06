Haltern (AFP) Das Joseph-König-Gymnasium im nordrhein-westfälischen Haltern am See erinnert mit einer stählernen Platte an die 16 Schüler und zwei Lehrerinnen, die bei der Germanwings-Katastrophe in Frankreich ums Leben gekommen sind. Die Tafel mit den Namen der 18 Absturzopfer sollte dem Schuldirektor zufolge am späten Freitagnachmittag unter Ausschluss der Medien in einer kurzen feierlichen Zeremonie mit Gedenkgebeten von zwei Pfarrern eingeweiht werden.

