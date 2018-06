Köln (AFP) Trotz des mutmaßlichen Brandanschlags auf seine Scheune will das Künstlerpaar Birgit und Horst Lohmeyer in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern bleiben und sich dort weiter gegen Rechtsradikale engagieren. "Wegzugehen ist im Moment für uns keine Option", sagte Birgit Lohmeyer dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagsausgabe). "Wir sind hier genau am richtigen Platz und Stachel im Fleisch der Neonazis."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.