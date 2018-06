Brüssel (AFP) Das Ja des griechischen Parlaments zu den verlangten Reformen hat den Weg zum dritten Hilfspaket für Athen geebnet. Nach der Skepsis seines Hauses in den vergangenen Tagen sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag in Brüssel, er sei "ganz zuversichtlich", das sich die Eurogruppe bis zur Nacht einige. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF), der wieder eine Schlüsselrolle spielen soll, signalisierte Zustimmung.

