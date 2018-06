Quito (AFP) Bei Protesten gegen die Pläne von Ecuadors Präsident Rafael Correa für eine vierte Amtszeit sind nach offiziellen Angaben fast 50 Menschen festgenommen worden. Die meisten Festnahmen seien in der Hauptstadt Quito erfolgt, dem Zentrum der Demonstrationen am Donnerstag, sagte der stellvertretende Heimatschutzminister Diego Fuentes am Freitag im Fernsehen. Demnach wurden 67 Polizisten verletzt, als es zu Ausschreitungen kam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.