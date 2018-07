Quito (AFP) Ein Vulkan in der Nähe der ecuadorianischen Hauptstadt Quito hat am Freitag die Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. Aus dem knapp 5900 Meter hohen Cotopaxi trat am Freitag eine acht Kilometer hohe Aschewolke aus, wie das Geophysikalische Institut mitteilte. Es hätten sich mehrere Explosionen im Innern des Vulkans ereignet. Die Alarmstufe sei auf mittleres Niveau angehoben worden. Quitos Bürgermeister Mauricio Rodas kündigte an, die Behörden würden Atemmasken an die Einwohner der 2,3-Millionen-Stadt verteilen.

