Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen in der Vorbereitung auf die neue Saison wochenlang auf ihren kanadischen Top-Stürmer Steven Reinprecht verzichten. Wie der Klub am Freitag mitteilte, verletzte sich der 39-Jährige im Trainingslager an der Hand und wurde bereits operiert. Aller Voraussicht nach wird Reinprecht zum Saisonstart am 11. September bei den Eisbären Berlin fehlen.