München (dpa) - Schauspieler Elyas M'Barek ist für private Flirts am Film-Set nicht zu haben. "Ich bin sehr konsequent, was Flirts unter Kollegen angeht. Die vermeide ich grundsätzlich", sagte er in einem Interview mit dem Magazin "Instyle".

Für den Film "Fack ju Göhte 2", der am 10. September in die Kinos kommt, absolvierte der 33-Jährige ein straffes Fitnessprogramm. "Fünf Monate vor den Dreharbeiten in Thailand startete ich mit einem Personal Trainer ein tägliches Programm aus Cardio-Fitness und Muskelaufbau", sagte er der Zeitschrift. "Ab sechs Uhr morgens war ich im Gym." Begleitend habe er eine kohlenhydratarme Diät mit viel Fisch und Hühnchen gehalten.