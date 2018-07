München (SID) - Mit den Top-Zugängen Arturo Vidal und Douglas Costa geht Titelverteidiger Bayern München seine Mission "Fantastische Vier" an. Das Duo steht im Eröffnungsspiel der 53. Bundesliga-Saison gegen den Hamburger SV ebenso in der Startelf wie Superstar Arjen Robben. Zunächst auf der Bank sitzen unter anderem Mario Götze und Thiago. Die Bayern streben mit der vierten Meisterschaft nacheinander einen Rekord an.

Beim HSV spielen gleich vier Neuzugänge von Beginn an. Trainer Bruno Labbadia setzt auf Albin Ekdal, Michael Gregoritsch, Sven Schipplock und Emir Spahic. - Die Aufstellungen:

München: Neuer - Lahm, Boateng, Benatia, Alaba - Alonso - Robben, Vidal, Costa - Müller, Lewandowski. - Trainer: Guardiola

Hamburg: Adler - Diekmeier, Djourou, Spahic, Ostrzolek - Ekdal, Jung, Holtby - Gregoritsch, Ilicevic - Schipplock. - Trainer: Labbadia

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)