Gelsenkirchen (SID) - Der Wechsel des peruanischen Fußball-Nationalspielers Jefferson Farfan (30) vom Bundesligisten Schalke 04 in die Wüste zu Al-Dschasira Abu Dhabi ist endgültig perfekt. Wie die Gelsenkirchener am Freitag mitteilten, wurden am Donnerstag "die letzten noch ausstehenden Details des Vertragswerks final geklärt". Bereits Ende Juli hatten sich beide Klubs auf den Transfer geeinigt, Offensivspieler Farfan erhält bei seinem neuen Verein einen Dreijahresvertrag.

"Wann immer es für Jeff passt, werden wir ihn auf Schalke gebührend verabschieden", sagte Schalkes Sportvorstand Horst Heldt: "Jeff hat sieben Jahre lang das Schalker Trikot getragen und uns allen sehr viel Freude bereitet. Er hat sich stets für den Verein voll reingehauen und war ein absoluter Publikumsliebling."