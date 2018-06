Köln (SID) - 4 - Meisterschaften in Folge hat noch keine Mannschaft errungen, diesen Rekord will Titelverteidiger Bayern München in dieser Spielzeit knacken. (SID)

16 - Bundesliga-Trainer tippen in einer kicker-Umfrage auf Bayern München als erneuten deutschen Meister. (SID)

25 - Anzahl der Meistertitel von Rekordchampion Bayern München. (SID)

33 - Jahre gehörte Aufsteiger Darmstadt 98 nicht mehr der Bundesliga an. (SID)

35 - Millionen Euro streicht Bayern München für seinen Trikotsponsor-Vertrag von Hauptsponsor Deutsche Telekom ein. (SID)

37 - Millionen Euro Ablöse zahlte Bayern München für Arturo Vidal an Juventus Turin; der Chilene ist damit der teuerste Transfer in diesem Sommer. (SID)

53 - die Bundesliga startet in ihre 53. Saison seit 1963/64. (SID)

54 - Neuling FC Ingolstadt ist der 54. Klub im Oberhaus seit Gründung der Bundesliga 1963/64. (SID)

66 - Millionen Euro soll die letzte Offerte von Manchester City für Wolfsburg-Spielmacher Kevin de Bruyne betragen. (SID)

55.000 - Anzahl der verkauften Dauerkarten von Liga-Krösus Borussia Dortmund. (SID)

110.000 - Arbeitsplätze hingen laut einer Studie in der Saison 2013/2014 vom professionellen Fußball in Deutschland ab. (SID)

135.000 - Euro kostet die neue Torlinientechnik Hawk Eye (Falken-Augen) jeden Bundesliga-Klub in dieser Saison. (SID)

13.061.610 - Zuschauer gab es in der vergangenen Saison in den 306 Bundesliga-Spielen (Schnitt 42.685). (SID)

300.000.000 - diese Euro-Schallmauer hat die Bundesliga bei den Transfers für die Saison 2015/16 erstmals durchbrochen. (SID)

696.200.000 - so viele Millionen generiert die Deutsche Fußball Liga (DFL) in dieser Saison für die nationalen TV-Rechte. (SID)

2.450.000.000 - die Bundesliga erwirtschaftete 2014/2015 mit dieser Euro-Summe den zehnten Umsatzrekord in Folge. (SID)