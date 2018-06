München (dpa) - In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zum absoluten Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. In weiteren Bundesliga-Partien spielen der FC Schalke 04 und Mönchengladbach, Werder Bremen und der 1. FC Köln sowie Darmstadt 98 gegen Hannover 96 gegeneinander. Zweitligist RB Leipzig, der nach dem Feuerzeugwurf von Osnabrück durch ein Sportgerichtsurteil am Grünen Tisch in die zweite Runde kam, muss beim Viertligisten SpVgg Unterhaching antreten. Carl-Zeiss Jena, in der ersten Runde Sensationssieger gegen den HSV, tritt gegen den VfB Stuttgart an. Der SSV Reutlingen, empfängt Eintracht Braunschweig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.