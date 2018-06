Kohler (SID) - Der Münchner Golfprofi Alex Cejka hat wegen einer Knöchelverletzung seine weitere Teilnahme an der US PGA Championship in Kohler/Wisconsin abgesagt. Dies teilte die PGA, der US-amerikanische Verband der Berufsgolfer, am Freitag via Twitter mit. Cejka (44) hatte nach der ersten Runde mit 76 Schlägen nur den 102. Platz belegt.