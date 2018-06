Brüssel (AFP) Die Welt erlebt nach Einschätzung der EU-Kommission derzeit die "schlimmste Flüchtlingskrise" seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der für Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz in Brüssel, Europa sei verpflichtet, das Problem auf eine "anständige, zivilisierte und europäische Art und Weise" zu lösen und die Flüchtlinge willkommen zu heißen. Die Lage in seinem Heimatland Griechenland bezeichnete der EU-Kommissar als besonders "dringlich".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.