Athen (AFP) Nach einem langen Tag der Beratungen in den Parlamentsausschüssen haben sich die griechischen Abgeordneten am frühen Freitagmorgen im Plenum versammelt, um über die Bedingungen der internationalen Geldgeber für ein drittes Hilfspaket zu beraten. Zu Beginn der Sitzung in Athen gegen 03.00 Uhr Ortszeit (02.00 Uhr MESZ) stritten sich die Abgeordneten mit der linksgerichteten Parlamentspräsidentin Zoe Konstantopoulou über Verfahrensfragen. Sie gehört zwar der Regierungspartei Syriza an, ist aber wie einige andere Parteimitglieder strikt gegen die internationalen Spar- und Reformauflagen.

