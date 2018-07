London (AFP) Sie verstecken sich hinter Dünen, jagen jedem Wagen hinterher, der die Anwesen der britischen Königsfamilie verlässt, locken mit anderen Kindern und schrecken selbst vor einem stundenlangen Aufenthalt im Kofferraum nicht zurück - und das alles nur, um ein Exklusiv-Foto von Prinz George zu ergattern. Schon mehrfach hatten dessen Eltern höflich um Zurückhaltung gebeten, nun scheint ihre Geduld am Ende. In einem ungewöhnlich scharfen Schreiben an die Medien weltweit forderten Prinz William und seine Frau Kate am Freitag zum Boykott der Paparazzi-Aufnahmen auf.

