London (AFP) In Großbritannien hat am Freitag die Urwahl eines neuen Chefs der oppositionellen Labour-Partei begonnen. An mehr als 600.000 Mitglieder und Unterstützer wurden die Unterlagen für die Stimmabgabe auf den Weg gebracht. Diese sollen entscheiden, wer die Oppositionspartei künftig führt. Überraschender Favorit ist Umfragen zufolge der linke Parlamentsabgeordnete Jeremy Corbyn, der ursprünglich nur als Außenseiter ins Rennen gegangen war. Der bisherige Vorsitzende Ed Miliband war nach der Niederlage seiner Partei bei der Parlamentswahl am 7. Mai zurückgetreten.

