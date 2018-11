Tokio (AFP) Japans Regierungschef Shinzo Abe hat angesichts der Verantwortung seines Landes im Zweiten Weltkrieg "tiefe Reue" geäußert. In einer mit Spannung erwarteten Rede anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren sagte Abe am Freitag, Japan habe immer wieder seine "tiefe Reue und innige Entschuldigung" für seine Aktionen im Krieg geäußert. "Diese von früheren Regierungen artikulierten Positionen sind auch in der Zukunft unerschütterlich." Abe äußerte sich bei einer Pressekonferenz in seiner offiziellen Residenz in Tokio.

