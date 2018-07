Tripolis (AFP) Bei Gefechten zwischen bewaffneten örtlichen Kämpfern und Mitgliedern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind im libyschen Sirte dutzende Menschen getötet und verletzt worden. Ein Vertreter der örtlichen Behörden sagte am Freitag, seit Dienstag gebe es in Sirte einen "wahren Krieg". Genaue Angaben zur Zahl der Opfer konnte er wegen der anhaltenden Gewalt nicht machen. Sirte liegt im Norden des nordafrikanischen Landes. Die Stadt gilt als Geburtsort des früheren Machthabers Muammar al-Gaddafi.

