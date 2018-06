Ramallah (AFP) Nach knapp zwei Monaten im Hungerstreik ist ein in Israel gefangen gehaltener Palästinenser nach Angaben seines Anwalts ins Koma gefallen. Anwalt Dschamil al-Chatib sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, er sei von dem behandelnden israelischen Krankenhaus über das Koma von Mohammed Allan informiert worden. Einer Sprecherin der Palästinensischen Organisation für Häftlinge zufolge wurde Allan an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Zwangsernährt werde er derzeit nicht.

