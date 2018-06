Wellington (AFP) Mit seiner Aktion erregte er Aufsehen, nun stellt sich das Ganze als PR-Gag heraus: Ein aus Neuseeland stammender Praktikant der Vereinten Nationen in Genf hat eingeräumt, dass er mit seinen angeblich aus Geldmangel in einem Zelt verbrachten Nächten nur die Öffentlichkeit alarmieren wollte. Er habe auf die "Scheinheiligkeit" unbezahlter Arbeit hinweisen wollen, sagte der 22-jährige David Hyde dem Online-Portal "The Intercept". Er habe sich unter anderem für das Zelt als Behausung entschieden, weil er um "die wirkungsvollen Bilder" wusste, die die Aktion nach sich ziehen würde.

