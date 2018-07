Genf (AFP) An einer Klippe im Schweizer Jura-Gebirge sind am Freitag vier Leichen entdeckt worden. Am Fuß des Felsenkessels Creux-du-Van wurden die sterblichen Überreste eines Mannes und seiner beiden Kleinkinder gefunden, wie die Polizei im Kanton Neuenburg mitteilte. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen Familientragödie handelt. "Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sich der Mann mit seinen beiden Kindern umgebracht hat", sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war ein entsprechender Hinweise bei der Polizei eingegangen, die das Gebiet dann mit Hubschraubern und Spürhunden absuchte.

