Washington (AFP) Der frühere US-Präsident George W. Bush ist zum zweiten Mal Großvater geworden. Seine Tochter Jenna Bush Hager brachte am Donnerstag in New York ein Mädchen zur Welt, wie der Bush-Clan am Freitag mitteilte. Die kleine Poppy Louise Hager wurde den Angaben zufolge nach ihrem Urgroßvater George H.W. Bush benannt, dem die Familie einst den Spitznamen "Poppy" verpasst hatte.

