New York (AFP) Als Warnung vor einer Verschlechterung der sozialen Lage in der US-Metropole New York hat eine Polizeigewerkschaft eine umstrittene Foto-Kampagne gestartet, für die auch Obdachlose ungefragt abgelichtet werden. Die Kampagne der Polizeigewerkschaft SBA trägt den Titel "Peek-a-Boo, We See you too" ("Kuckuck, wir sehen Euch").

