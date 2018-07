Berlin (AFP) Der Bundestag stimmt am Mittwoch in einer Sondersitzung über die neuen Hilfen für Griechenland ab. Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) lud die Abgeordneten für 9.00 Uhr ein, wie aus einem Schreiben Lammerts hervorgeht, das der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag.

