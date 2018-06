Los Angeles (dpa) - Die kolumbianische Sängerin Shakira wird in dem Disney-Zeichentrickfilm "Zootopia" eine singende Gazelle spielen. Sie sei von dieser neuen Rolle ganz begeistert, schreibt Shakira auf Twitter. Sie werde darin auch einen neuen Song mit dem Titel "Try Everything" vorstellen. Die Geschichte um die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Fuchs und einem Hasen wird von Byron Howard verfilmt. Sie soll im März 2016 in die Kinos kommen.

