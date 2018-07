Köln (SID) - Der frühere Fußball-Bundesligist Energie Cottbus hat am dritten Spieltag der 3. Liga seine erste Niederlage kassiert. Nach zwei Siegen zum Auftakt unterlagen die Lausitzer am Samstag gegen den Chemnitzer FC 0:1 (0:0) und verpassten die Rückkehr auf Platz eins. Tabellenführer ist somit weiter Dynamo Dresden, das am Donnerstag durch ein 3:1 gegen Rot-Weiß Erfurt die Spitze erobert hatte.

Anton Fink (76.) erzielte für Chemnitz den einzigen Treffer des Tages. Hinter den Cottbusern schob sich Fast-Aufsteiger Holstein Kiel durch ein 3:0 (1:0) gegen Werder Bremen II auf Rang drei. Marc Heider (9.), Steven Leverenz (58.) und Manuel Schäffler (90.) erzielten die Treffer für die Norddeutschen, die im Vorjahr in der Relegation gegen 1860 München gescheitert waren.

Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue schaffte mit einem 2:0 (1:0) gegen die Stuttgarter Kickers den ersten Saisonsieg. Björn Kluft (36.) und Sebastian Hertner (85.) erzielten die Treffer für die Veilchen. Der erste Dreier glückte auch Hansa Rostock, das Fortuna Köln in einem spektakulären Spiel 4:2 (3:2) schlug und nun Achter ist.

Das Derby zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfB Stuttgart II endete 1:3 (1:0), Wehen Wiesbaden und Mainz 05 II trennten sich 1:1 (1:1). In der Partie zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers fielen keine Tore.