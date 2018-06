Mainz (SID) - Paukenschlag des Neulings: Der FC Ingolstadt hat bei seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg gelandet. Der Aufsteiger setzte sich zum Saisonauftakt mit 1:0 (0:0) beim FSV Mainz 05 durch. Die Mainzer kassierten dagegen erstmals eine Heimspiel-Niederlage am ersten Spieltag.

Lukas Hinterseer (66.) erzielte den Premierentreffer für den 54. Bundesligisten, der in der ersten Runde des DFB-Pokals noch eine peinliche Niederlage (1:2) beim Viertligisten SpVgg Unterhaching erlitten hatte. Der FSV, im Pokal beim Drittligisten Energie Cottbus ohne Probleme (3:0), enttäuschte auf der ganzen Linie.

Die 27.152 Zuschauer in der Mainzer Arena sahen in der ersten Viertelstunde eine mäßige Partie. Weder die Ingolstädter noch die Mainzer konnten sich eine Torchance erarbeiten. Kampf war auf beiden Seiten Trumpf.

Die Gäste, bei denen der bisherige Stammtorhüter Ramazan Özcan den Vorzug vor dem norwegischen Neuzugang Örjan Nyland erhalten hatte, konnten mit ihrem Auftritt in der Anfangsphase aber sicher eher zufrieden sein als die Mainzer. Die Mannschaft des österreichischen Trainers Ralph Hasenhüttl hielt in allen Belangen mit den Gastgebern mit.

Bei den Mainzern, die kurz vor der Partie die Verpflichtung des künftigen Ersatztorhüters Gianluca Curci vom AS Rom bekannt gaben, lief nicht viel zusammen. Das Team von Trainer Martin Schmidt, der Julian Baumgartlinger zum neuen Kapitän gemacht hat, enttäuschte vor allem in der Offensive. Nur der Spanier Jairo Samperio hatte in der 27. Minute so etwas wie eine Chance.

Die Abgänge der Leistungsträger Johannes Geis und Shinji Okazaki waren den Mainzern deutlich anzumerken. Ingolstadt war in der ersten Hälfte das bessere Team, eine Führung wäre verdient gewesen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts: Ingolstadt hatte gegen schwache Mainzer alles im Griff. Erst in der 58. Minute verbuchte Neuzugang Florian Niederlechner die erste echte Möglichkeit für den FSV, Özcan war aber zur Stelle. Kurz darauf traf Hinterseer und bestrafte damit den schwachen Auftritt der Rheinhessen. Auch nach dem Rückstand fiel den Mainzern nicht viel ein.

Beste Spieler aufseiten der Mainzer waren Baumgartlinger und Stefan Bell. Bei den Ingolstädtern, die im ersten Heimspiel am kommenden Wochenende auf Borussia Dortmund treffen, konnten Kapitän Marvin Matip und Pascal Groß überzeugen.